Скорая война Пхеньяна и Сеула

КНДР в ближайшие месяцы может спровоцировать военный конфликт с Южной Кореей на фоне «более агрессивных» заявлений северокорейского лидера Ким Чен Ына. К такому развитию событий готовятся в администрации президента США, сообщили The New York Times несколько чиновников.

Они уточнили, что не видят «неминуемого риска полномасштабной войны на Корейском полуострове», но считают, что Пхеньян «мог бы наносить удары таким образом, чтобы избежать быстрой эскалации».

В качестве примера источники NYT привели инцидент с обстрелом южнокорейского острова Ёнпхендо в 2010 году, когда КНДР и Южная Корея обменялись артиллерийским огнем. В результате погибли несколько военных и гражданских лиц с обеих сторон, однако обстрелы прекратились.

Ким Чен Ын может чувствовать себя «воодушевленным» благодаря расширяющемуся партнерству с Россией, говорят официальные лица США. При этом американские ведомства пока не зафиксировали конкретных признаков того, что Северная Корея готовится к боевым действиям или к крупной войне.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал ускорить подготовку к войне в 2024 году, чтобы противостоять «беспрецедентным» конфронтационным шагам со стороны США. Южную Корею он назвал самой враждебной страной. Он предложил убрать из конституции республики упоминание о мирном воссоединении с Сеулом и закрепить его враждебный статус в Основном законе.