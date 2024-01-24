Пашинян едет в Грузию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу посетит Грузию с рабочим визитом и проведет встречу со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, сообщили в пресс-службе администрации правительства.

После встречи премьер-министров Грузии и Армении с глазу на глаз состоится заседание грузино-армянской межправительственной экономической комиссии. По завершении встреч главы правительств сделают совместное заявление для СМИ.