Иранцев ядерной бомбой не напугаешь

Ядерной угрозы больше всего боятся жители Индонезии и Нигера (по 72%), потом идут Эквадор и Сирия (по 69%), а также Аргентина (68%), следует из результатов глобального опроса Gallup International в 40 странах мира.

Как сообщается, меньше всего обеспокоены ядерной угрозой жители Ирана – лишь треть опрошенных. Россияне в середине списка: обеспокоены ядерной угрозой 60% опрошенных (20% считают риск высоким, 40% – средним).