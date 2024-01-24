В Словакии накануне вечером тысячи людей вышли на акцию протеста против правительства во главе с премьер-министром Робертом Фицо. Об этом сообщает Aktuality.

В словацкой столице Братиславе собралось около 27 тысяч человек. Издание называет такое количество протестующих рекордным – на прошлой неделе, по оценкам полиции, на акции протеста вышло около 26 тысяч человек.

Участники акции выражали свое недовольство самим Фицо, вице-спикером парламента Андреем Данко, а также министром культуры Мартиной Шимковичовой.