Ельцин и Путин хотели в НАТО

В январе 1994 года бывший президент России Борис Ельцин на встрече с президентом США Биллом Клинтоном в Ново-Огарево сказал, что Россия должна первой присоединиться к НАТО в случае расширения военного блока. Об этом говорится в стенограмме беседы двух лидеров, рассекреченной общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» при университете имени Джорджа Вашингтона.

В беседе с Биллом Клинтоном Борис Ельцин заявил, что в случае расширения НАТО Россия должна первой присоединиться к альянсу, ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы. «Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — сказал Борис Ельцин.

В стенограмме говорится, что ответ Билла Клинтона на это предложение был «очень осторожный» — в нем шла речь о «величии» России, «но не упоминалась идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства России в НАТО» (полная расшифровка этой цитаты не приводится). Как сообщается в стенограмме, Билл Клинтон говорил Борису Ельцину об «отношениях доверия». «Мы могли бы гарантировать странам Европы столетие мира или больше», — говорил президент США.

В апреле 2022 года Билл Клинтон написал колонку для издания The Atlantic, в которой рассказал, что предлагал Борису Ельцину и Владимиру Путину вступление России в НАТО. «Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — писал экс-президент США.

Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в 2017 году говорил, что он предлагал Биллу Клинтону подумать о вступлении России в НАТО. «Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну а может быть, посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО», — рассказал Владимир Путин. По его словам, президент США ответил: «Ну а что же, я не против». Владимир Путин говорил, что на этих словах «вся делегация американская занервничала».