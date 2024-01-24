Американский журналист останется в российской тюрьме

Лефортовский суд Москвы до конца марта продлил срок ареста журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, который в марте прошлого года был задержан в Екатеринбурге по делу о шпионаже, пишут российские СМИ.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, «действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге «при попытке получения секретных сведений».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее сказал, что Гершковича «взяли с поличным». Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.