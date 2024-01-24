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Невролог НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Севиндж Рзаева в интервью, опубликованном на сайте министерства, рассказывает, что такое диабетическая полинейропатия и каковы ее причины, о симптомах этого заболевания, как проводится лечение диабетической полинейропатии. - Диабетическая полинейропатия (ДПН) является одной из патологий сахарного диабета. Диабетическая полинейропатия – это наличие симптомов дисфункции дистальных периферических нервов у больных сахарным диабетом после исключения других причин. ДПН существенно влияет на жизнь больных, нередко приводит к риску развития синдрома «диабетической стопы». За последнее десятилетие достигнуты большие успехи в изучении причин возникновения ДПН, методов диагностики и лечения. В формировании ДПН играют роль генетические, метаболические, сосудистые, аутоиммунные и другие факторы. Причиной заболевания является хроническая гипергликемия, вызывающая структурные повреждения нерва, оказывающие патологическое воздействие на нерв посредством прямых и сопутствующих микро- и макроангиопатий в результате метаболических нарушений.

- Каковы симптомы диабетической полинейропатии и на чем основан диагноз? - Клинические проявления диабетической полинейропатии преимущественно характеризуются наличием чувствительных, вегетативно-трофических и двигательных нарушений дистальных отделов нижних конечностей. Как правило, они носят симметричный характер и связаны с особенностями повреждений различных нервных волокон. Сенсорно-алгический синдром выходит на первое место: больные жалуются на боли в нижних конечностях, онемение, жжение или дрожь. Однако отсутствие боли не говорит об отсутствии полиневропатии. Безболезненные формы ДПН характеризуются минимальной симптоматикой и постепенным прогрессированием сенсомоторного дефицита. При объективном осмотре выявляют различные виды снижения чувствительности и ослабления или утраты рефлексов. Помимо симметричных нарушений существуют также формы, сопровождающиеся поражением проксимальных отделов, мононейропатии и компрессионные нейропатии. Выявляемость диабетической полинейропатии существенно возрастает при использовании объективных клинических и электрофизиологических методов исследования. При этом выявление ДПН состоит из нескольких этапов (сбор анамнеза и определение жалоб больного; осмотр и оценка внешнего вида нижних конечностей (status localis); оценка субъективной и объективной симптоматики; электронейромиографическое исследование и др.). Другие методы оценки включают биопсию кожных покровов («Панч-биопсия») и конфокальную микроскопию тонких нервов роговицы для ранней диагностики. Следует отметить, что диагноз ДПН является диагнозом исключения. Наличие сахарного диабета и симптомов полинейропатии не означает автоматически наличие диабетической полинейропатии. Для постановки точного диагноза необходимо провести комплексную дифференциальную диагностику.