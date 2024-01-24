Сколько офицеров потеряла Россия

На войне против Украины погибли минимум 3 тысячи российских офицеров. Среди них не менее 800 были в звании от майора и выше. Об этом сообщает российская служба BBC.

Оппозиционные российские СМИ подтвердили поименную гибель 102 полковников, 240 подполковников и 450 майоров. Кроме того, СМИ насчитали, что на войне против Украины погибли минимум 2278 младших офицеров - от лейтенанта до капитана.

ВВС называет потерю последних самым большим ударом по боеспособности российских войск. В структуре российских вооруженных сил только офицеры обучены слаженному взаимодействию с другими видами войск, в частности, с артиллерийскими подразделениями.

"Их потеря, по мнению экспертов, ведет к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать по-разному, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружеский огонь", - говорится в материале.

В общей сложности российским СМИ удалось подтвердить поименно 43 014 российских солдат, погибших на войне против Украины. Подчеркивается, что реальные потери российской армии значительно больше.