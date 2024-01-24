Кто сменит Хаменеи? Роухани оставили вне игры
Совет стражей Ирана дисквалифицировал экс-президента Хасана Роухани, запретив ему принимать участие в выборах в Ассамблею экспертов, орган, основной задачей которого является избрание верховного лидера.
Выборы, назначенные на 1 марта, уже стали секретным полем битвы за кандидатуру того, кто сменит аятоллу Али Хаменеи и станет самым влиятельным политическим и религиозным авторитетом в исламской республике. «Папа, живите сто лет», - твердят дети нынешнего Рахбара, Мустафа и Моджтаба, но при этом интригуют вовсю, стремясь не допустить, чтобы в число выборщиков попали те, кто за них голосовать уж точно не будет.
Отсекают тех, чья лояльность режиму у консервативной части иранского истеблишмента вызывает хоть малейшее сомнение. Ведь вместе с экс-президентом Хасаном Роухани, при упоминании имени которого в правящих кругах режима принято плеваться, под дисквалификацию попали и бывший министр разведки Махмуд Алави.
И консервативный религиозный деятель, экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади, вся вина которого лишь в том, что он, наряду со многими консерваторами, пару раз неодобрительно отозвался в отношении репрессий в связи с хиджабами, заявив что-то в том духе, что не тем власти занимаются и не там врагов ищут.
С этой чередой дисквалификаций кандидатов на предстоящие выборы сложилась парадоксальная ситуация. Оказывается, человек может занимать высшие государственные должности, но вот участвовать в таком тонком, не побоюсь сказать, интимном деле, как выборы верховного лидера, категорически не пригоден.
Хотя этот парадокс в политических элитах Ирана мало кого смущает – состав Ассамблеи экспертов, который предстоит сформировать на выборах 1 марта 2024 года, будет воистину судьбоносным. Ведь ему предстоит решать главный вопрос – вопрос о власти, о том, кто именно встанет у руля исламской республики и будет определять будущее этого «корабля», который весь в пробоинах, и его механизмы, от мачт до киля, все чаще отказывают.
Тут не только вчерашних союзников, а Роухани считался одним из возможных преемников Хаменеи, за борт скинешь, тут вообще планомерно политический ландшафт вокруг выжжешь, чтобы избавить себя от непредвиденных случайностей. Что, в общем-то, сейчас в Иране и происходит.
Стоит вспомнить и о том, что нынешнему верховному лидеру вообще чуждо чувство благодарности в отношении тех, кто долгое время делал за него грязную работу по очистке авгиевых конюшен управления Ираном. Так было в отношении бывшего спикера меджлиса Али Лариджани, так было в отношении его близкого друга, экс-президента Акбара Хашеми Рафсанджани, так было и в отношении Махмуда Ахмадинежада. Почему же Хасан Роухани должен стать исключением?
Комментируя дисквалификацию Роухани, один из политических обозревателей Ирана написал: «Поскольку сцена готова, нужно признать Ибрагима Раиси следующим верховным лидером Ирана». Как по мне, так слишком поспешный вывод. Ведь не в том беда, что политическая карьера любого должностного лица в Иране конечна. А в том, что она конечна внезапно и без видимых причин.
Иранские «скорпионы в банке», как ласково называл иранские политические элиты великий аятолла Хомейни, а уж он-то знал их как никто другой, готовятся к решительной схватке за главный приз – высший пост в Иране, бонусом к которому идут, разумеется, при правильном соблюдении баланса, практически неограниченные административные и политические возможности.
Этот приз столь высок, что накал интриги вокруг борьбы за него будет просто беспрецедентным. Когда позволено все и ничего нельзя исключать, никаких самых динамичных поворотов, определяющих в конце концов главное – кто станет очередным верховным лидером Ирана.