Кто сменит Хаменеи? Роухани оставили вне игры

Икрам Нур, автор haqqin.az 12:37

Совет стражей Ирана дисквалифицировал экс-президента Хасана Роухани, запретив ему принимать участие в выборах в Ассамблею экспертов, орган, основной задачей которого является избрание верховного лидера.

Выборы, назначенные на 1 марта, уже стали секретным полем битвы за кандидатуру того, кто сменит аятоллу Али Хаменеи и станет самым влиятельным политическим и религиозным авторитетом в исламской республике. «Папа, живите сто лет», - твердят дети нынешнего Рахбара, Мустафа и Моджтаба, но при этом интригуют вовсю, стремясь не допустить, чтобы в число выборщиков попали те, кто за них голосовать уж точно не будет. Отсекают тех, чья лояльность режиму у консервативной части иранского истеблишмента вызывает хоть малейшее сомнение. Ведь вместе с экс-президентом Хасаном Роухани, при упоминании имени которого в правящих кругах режима принято плеваться, под дисквалификацию попали и бывший министр разведки Махмуд Алави. И консервативный религиозный деятель, экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади, вся вина которого лишь в том, что он, наряду со многими консерваторами, пару раз неодобрительно отозвался в отношении репрессий в связи с хиджабами, заявив что-то в том духе, что не тем власти занимаются и не там врагов ищут.

С этой чередой дисквалификаций кандидатов на предстоящие выборы сложилась парадоксальная ситуация. Оказывается, человек может занимать высшие государственные должности, но вот участвовать в таком тонком, не побоюсь сказать, интимном деле, как выборы верховного лидера, категорически не пригоден. Хотя этот парадокс в политических элитах Ирана мало кого смущает – состав Ассамблеи экспертов, который предстоит сформировать на выборах 1 марта 2024 года, будет воистину судьбоносным. Ведь ему предстоит решать главный вопрос – вопрос о власти, о том, кто именно встанет у руля исламской республики и будет определять будущее этого «корабля», который весь в пробоинах, и его механизмы, от мачт до киля, все чаще отказывают. Тут не только вчерашних союзников, а Роухани считался одним из возможных преемников Хаменеи, за борт скинешь, тут вообще планомерно политический ландшафт вокруг выжжешь, чтобы избавить себя от непредвиденных случайностей. Что, в общем-то, сейчас в Иране и происходит.