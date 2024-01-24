Официальный представитель Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане - компания «Автокапитал Азербайджан» начинает продажи одного из самых элегантных и экологичных автомобилей Mercedes-Benz EQS SUV, который изящно вписывается в современные вызовы развивающегося Азербайджана, нацеленного на сохранение уникальной и неповторимой экосистемы страны.

Электромобиль предстает в атмосферной фотосессии с красочными нотами Апшерона, декларируя заботу об экологии в обращении к миру Nature or Nothing («Природа или ничто»)…