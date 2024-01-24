Электроэнергия, воплощенная в элегантность Mercedes-Benz EQS SUV фото
Официальный представитель Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане - компания «Автокапитал Азербайджан» начинает продажи одного из самых элегантных и экологичных автомобилей Mercedes-Benz EQS SUV, который изящно вписывается в современные вызовы развивающегося Азербайджана, нацеленного на сохранение уникальной и неповторимой экосистемы страны.
Электромобиль предстает в атмосферной фотосессии с красочными нотами Апшерона, декларируя заботу об экологии в обращении к миру Nature or Nothing («Природа или ничто»)…
Mercedes-Benz EQS SUV - продолжатель неброской элегантности, заключенной в гармоничном сочетании множества нюансов, присущей всей продукции немецкого автопрома. Трехэлементные светодиодные фары и спиральные задние фонари имеют утонченный внешний вид, а дополнительные 21-дюймовые колеса выглядят большими и внушительными.
Электромобиль стандартно имеет пневматическую подвеску и полноуправляемое шасси. Mercedes-Benz EQS SUV имеет пробег на одной зарядке — 613 км и больше комфорта.
Таким образом, Mercedes-Benz EQS SUV представлен с 12,8-дюймовым центральным сенсорным экраном и 12,3-дюймовым цифровым приборным щитком, установленным в наклонном нактоузе, выступающим из центральной консоли в стиле седана S-класса. Стандартная комплектация включает отдельный приборный экран, вертикальный планшет медиасистемы MBUX и проекционный дисплей.
Подробная информация на сайте: https://bit.ly/3HAcJEV
Можно также обратиться и в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Тел.: + 994 12 347 78 00 / *8885
Autostar Kaukasus GmbH Azərbaycan
Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976.