Согласно поручению президента Ильхама Алиева, ОАО «Азеришыг» продолжает восстановительные работы и бесперебойное обслуживание на всех освобожденных от оккупации территориях, в том числе в Кельбаджарском районе, на высоте более 3000 м над уровнем моря, несмотря на сильный снегопад и мороз.

Сотрудники ОАО очищают от снега трансформаторы электрической сети даже на участках с сугробами c человеческий рост и принимают меры по запуску вновь установленных силовых трансформаторов.

Подведено напряжение к трансформатору мощностью 160 кВА, расположенному в селе Зар-Зейлик Кельбаджарского района, установлен комплект управления и проложен кабель 0,4 кВ. Кроме того, подано напряжение на вновь проложенную кабельную линию СИП (самонесущий изолированный провод) 35 кВ в направлении Истису, которая находится на территории обслуживания Карабахского регионального управления энергоснабжения и сбыта Кельбаджарской электрической сети. Установлен трансформатор мощностью 160 кВА, проложена кабельная линия напряжением 0,4 кВ и установлен комплект учета.

ОАО «Азеришыг» параллельно продолжает работы по реконструкции электросетевого хозяйства во всех регионах страны. Возникающие проблемы стараются устранить как можно быстрее.