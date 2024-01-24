Россия поблагодарила Азербайджан

«Данкверт выразил благодарность Тахмазли за увеличение поставок в Россию пищевого яйца, отметив стимулирование к наращиванию экспорта как азербайджанских производителей, так и российских. По состоянию на 25 января 2024 года в Россию из Азербайджана ввезено 4,2 млн штук пищевых яиц», - говорится в сообщении.

Стороны отметили, что экономические отношения между странами поступательно развиваются.

«Россия и Азербайджан видят большие перспективы дальнейшего роста товарооборота по сельскохозяйственной продукции в целом. Азербайджан продолжает оставаться одним из надежных партнеров и ведущих экспортеров в Россию овощей и фруктов. В части поставок картофеля в Азербайджан глава российского ведомства заверил об усилении контроля над вывозом продукции в страну. В ближайшее время технические специалисты проведут консультации для обеспечения бесперебойных отгрузок», - подчеркивается в информации.