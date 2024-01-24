Евросоюз придумал, как наказать Венгрию

Лидеры ЕС готовы лишить Венгрию права голоса, если венгерский премьер Виктор Орбан будет блокировать одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Украине на саммите 1 февраля. Об этом говорится в материале Politico.

Как отмечает издание, европейские дипломаты после многих лет мягкого подхода к Будапешту дали понять, что "ядерный вариант" – устранение Венгрии от процесса голосования в ЕС – больше не является чем-то невероятным, если он ставит под угрозу безопасность Украины, страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны блока готовы выступить против Будапешта, что стало бы историческим шагом для лидеров, которые полагаются на сплоченность и единодушие.

"Если Орбан снова заблокирует соглашение (о бюджете и 50 миллиардах евро для Украины) на февральском саммите, применение статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом", – сказал один из дипломатов ЕС.

Как известно, статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает возможность приостановить право голоса страны-члена, если будет установлено, что она серьезно нарушает основные принципы ЕС. В то же время, по данным издания, некоторые страны Центральной и Восточной Европы не решаются ссылаться на статью 7, поскольку опасаются, что в будущем сами могут столкнуться с подобной проверкой по вопросам верховенства права.