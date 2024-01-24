«Поворот судьбы»: Китай не смог обогнать Америку

США вырвались в лидеры гонки с Китаем за звание первой экономики мира: так, за прошедший год американский ВВП вырос на 6,3% в номинальном выражении, а китайский — на 4,6%, сообщил Bloomberg.

Агентство пишет, что такие результаты подсвечивают более широкую тенденцию: американская экономика выходит из пандемии коронавируса в лучшем положении, чем китайская. Это видно по ситуации на фондовом рынке: акции компаний из США достигли на текущей неделе рекордных максимумов, тогда как китайские ценные бумаги столкнулись с проблемами.

«Это поразительный поворот судьбы», — оценил динамику Эсвар Прасад, бывший глава китайского подразделения МВФ, старший профессор международной торговой политики в Корнельском университете. Он подчеркнул, что экономические успехи Вашингтона на фоне проблем Пекина порождают сомнения в способности Китая обогнать экономику США.

Bloomberg напоминает, что в начале 2023 года многие аналитики ожидали рецессии в США в связи с повышением ФРС ключевой ставки для борьбы с рекордной за десятилетия инфляцией, а для Китая специалисты спрогнозировали стремительное восстановление, поскольку тот принял решение открыть экономику после строгих ковидных ограничений. Сейчас руководство Китая борется с худшей дефляцией за последнюю четверть века и тяжестью многолетнего кризиса на рынке недвижимости. Экспорт, некогда важная опора для экономического роста, снизился в 2023 году, уровень безработицы среди молодежи резко вырос, а муниципальные власти набрали слишком много кредитов.

В этом году экономический рост Китая сократится до 4,5% или даже больше, прогнозируют опрошенные The New York Times западные экономисты. Они отмечают, что речь идет не о циклическом спаде, а о резком снижении, которое может длиться много лет, образуя «вековую стагнацию». Цены снижаются до уровней, которых Китай не видел со времен финансового кризиса 2009 года.