Успешно продолжаются проектные работы по цепочке производства железа

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Дочерняя компания Закрытого акционерного общества (ЗАО) AzerGold – Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Daşkəsən Dəmir Filiz успешно продолжает подготовку к эксплуатации железорудного участка «Дашкесан». Отметим, что работы по добыче на крупнейшем на Южном Кавказе комплексе месторождений руд черных металлов, открытых в 1860-1870-х годах, начались еще во времена СССР. С этой целью в 1945 году было создано Дашкесанское рудное управление. В соответствии с проектом железный концентрат, производимый с 1954 года, доставлялся по железной дороге на сталелитейный завод в Рустави, Грузия. После восстановления Азербайджаном независимости возникли перебои в добыче железной руды из-за разрыва производственной цепочки, некогда сложившейся между союзными республиками. С 1994 по 2017 год эксплуатационные работы на участке проводились частично.

Новый этап в эксплуатации железорудных месторождений «Дашкесан» В 2020 году соответствующими распоряжениями президента Азербайджанской Республики работы, связанные с вводом в эксплуатацию железорудного участка «Дашкесан», были поручены ЗАО AzerGold. ООО Daşkəsən Dəmir Filiz, учрежденное в связи с проектом в качестве дочерней компании, начало подготовку к эксплуатационным работам. В связи с этим на начальном этапе были проведены исследования по оценке минеральных ресурсов на двух месторождениях комплекса «Дашкесан» - «Северо-Запад» и «Юго-Восток» В результате по обоим месторождениям был достигнут прирост на 69,7 млн тонн ресурсов, содержащихся в недрах земли. Таким образом, общая масса рудных запасов по всем месторождениям железорудного участка «Дашкесан» была доведена до 309,16 млн тонн. В соответствии с 21-летним планом эксплуатации по указанным месторождениям в июне 2022 года на месторождении «Юго-восток» были начаты работы по вскрытию и добыче. За прошедший период на данном месторождении проведены работы по вскрытию в объеме 6,5 млн тонн, достигнуто накопление 1,8 млн тонн запасов руды. Наряду с этим, с целью обеспечения повторного прироста экономически рентабельных извлекаемых запасов и тем самым увеличения сроков эксплуатации по упомянутым двум месторождениям, а также доведения этих сроков до 23–27 лет на данный момент осуществляются соответствующие исследования. С этой целью выполнен геохимический анализ образцов, полученных в результате буровых работ. Следующим шагом станет привлечение международной консалтинговой компании для переоценки объемов минеральных ресурсов и разработки нового плана эксплуатации рудников для достижения прироста.

Создание новой производственной цепочки Разработка стратегии реализации проекта с обеспечением экономически эффективной и устойчивой эксплуатации вышеупомянутых месторождений была осуществлена авторитетной международной компанией Boston Consulting Group. Исследованиями BCG создание цепочки поэтапного производственного процесса было определено самым оптимальным решением. Данное решение подразумевает производство из железной руды в качестве конечного продукта высококачественное горячебрикетированное железо (HBI – Hot Briquetted Iron) с 95% содержанием, которое широко используется в сталелитейной промышленности. Отметим, что относительно низкое содержание железа в рудных породах месторождений железной руды «Дашкесан» (в среднем 40%) делает необходимым обогащение этих руд до минимальных 67%. Так, в качестве начального этапа производственной цепочки предусмотрено строительство обогатительного завода с целью производства концентрата с содержанием железа 67%. На следующем этапе будет построена инфраструктура по производству промежуточного железосодержащего продукта - пеллет, соответствующей техническим и химическим характеристикам для перехода к последующему производству из него финального продукта. Так, пеллеты будут направлены на завод HBI для производства продукта HBI с содержанием железа 95%. В рамках проекта предусмотрено строительство обогатительного завода в Дашкесане рядом с месторождением, на территории построенного во времена СССР и непригодного для производства ныне горно-обогатительного комбината. Отсутствие подходящей территории для строительства заводов по производству пеллет и HBI в районе с горным рельефом, ограниченные возможности в связи с поставками необходимых источников энергии (электричество, газ) для деятельности предприятия за пределами жилых районов, а также логистические проблемы, связанные с доставкой конечной продукции сталелитейщикам, обусловили строительство этих двух заводов на прилегающих территориях. В результате было принято решение о строительстве заводов по производству пеллет и HBI в Гёйгёльском районе. Несмотря на то что ранее концентрат, производимый на месторождениях «Дашкесан», транспортировался к следующему пункту назначения по канатной и железной дорогам, в настоящее время этот метод считается не столь эффективным с экономической и экологической точки зрения. По этой причине грузовое сообщение между Обогатительным заводом и Заводом по производству пеллет на расстоянии 45 км будет осуществляться по шламопроводу. В соответствии с данным проектом ежегодная добыча составит 3–3,2 млн тонн железной руды, из которой запланировано получение 1,3 млн тонн концентрата и пеллета, и, соответственно, из данного объема ~0.9 млн тонн конечного сырья HBI в качестве конечного продукта будет направлено на продажу. В настоящее время в рамках проекта успешно завершены испытания по производству высококачественного железного сырья в лабораторных условиях. В результате испытаний было достигнуто производство концентрата с содержанием железа 67%, а также продукта пеллет. Испытания по следующему этапу продолжаются.

Внедрение технологий, отвечающих современным экологическим требованиям С целью обеспечения соответствия заводов современным требованиям охраны окружающей среды с самого начального этапа проектирования учитываются глобальные экологические тенденции. Технология HBI позволяет сократить выбросы углекислого газа до 60% по сравнению с классическим подходом. Эта технология также дает возможность перехода в будущем на использование водорода в производстве, что позволит расширить применение «зеленых» технологий, укрепляя тем самым экологический статус заводов.