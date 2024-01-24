Генпрокурор: Армения отказывается…

Армения отказывается предоставить информацию о пропавших без вести гражданах Азербайджана. Об этом на сегодняшней коллегии сказал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, Военная прокуратура, Служба государственной безопасности, Госкомиссия по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан совместно с другими надлежащими структурами проводят необходимые мероприятия по идентификации без вести пропавших граждан во время Первой Карабахской войны.

Он добавил, что, как и в случае с минами, армянская сторона уклоняется от сотрудничества и отказывается предоставить соответствующую информацию.