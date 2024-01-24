Украина меняет стратегию войны британские СМИ
Украина ведет против России одновременно две войны: одна - непосредственно на линии фронта, другая - на территории РФ, которая меняет правила игры и наносит Москве больше всего вреда. Об этом пишут журналисты британского журнала The Spectator.
Издание напомнило об ударе украинскими беспилотниками по нефте - и газоперерабатывающему заводу и экспортному нефтяному терминалу в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. По словам журналиста, этот удар «серьезно подорвал способность России производить и экспортировать топливо».
«Фактически эти беспилотники украинского производства оказались более успешными во введении санкций против российской торговли углеводородами, чем все неудачные попытки Запада ограничить цены и ввести эмбарго на российский экспорт», – говорится в публикации.
Журналисты также добавили, что около 40% экономики РФ работает на войну. А большинство из этих расходов покрываются именно за счет продажи нефти и газа. Издание поясняет, что российская инфраструктура является идеальной мишенью для украинских беспилотников.
«Насосные станции, терминалы СПГ и нефтеперерабатывающие заводы – это огромные раскидистые промышленные объекты, которые удобно заполнять легковоспламеняющимся продуктом. Россия имеет одну структурную уязвимость, которой не имеет Украина: ее огромная территория и распыленная инфраструктура делают невозможной защиту каждого трубопровода, завода и моста», – говорится в материале.
Издание указывает, что благодаря дронам и дальнобойным ракетам Украина может сделать эту войну «слишком дорогой и болезненной для Путина, чтобы ее продолжать».