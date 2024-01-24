Издание напомнило об ударе украинскими беспилотниками по нефте - и газоперерабатывающему заводу и экспортному нефтяному терминалу в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. По словам журналиста, этот удар «серьезно подорвал способность России производить и экспортировать топливо».

Украина ведет против России одновременно две войны: одна - непосредственно на линии фронта, другая - на территории РФ, которая меняет правила игры и наносит Москве больше всего вреда. Об этом пишут журналисты британского журнала The Spectator.

«Фактически эти беспилотники украинского производства оказались более успешными во введении санкций против российской торговли углеводородами, чем все неудачные попытки Запада ограничить цены и ввести эмбарго на российский экспорт», – говорится в публикации.

Журналисты также добавили, что около 40% экономики РФ работает на войну. А большинство из этих расходов покрываются именно за счет продажи нефти и газа. Издание поясняет, что российская инфраструктура является идеальной мишенью для украинских беспилотников.

«Насосные станции, терминалы СПГ и нефтеперерабатывающие заводы – это огромные раскидистые промышленные объекты, которые удобно заполнять легковоспламеняющимся продуктом. Россия имеет одну структурную уязвимость, которой не имеет Украина: ее огромная территория и распыленная инфраструктура делают невозможной защиту каждого трубопровода, завода и моста», – говорится в материале.

Издание указывает, что благодаря дронам и дальнобойным ракетам Украина может сделать эту войну «слишком дорогой и болезненной для Путина, чтобы ее продолжать».