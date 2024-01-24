Китай сделал Ирану предупреждение

Китайское руководство попросило власти Ирана сдержать хуситских повстанцев в Йемене от нападения на торговые корабли, указав на риски для двусторонней торговли. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре иранских источника и дипломата.

По данным издания, этот вопрос обсуждали на нескольких недавних встречах в Пекине и Тегеране. «По сути, Китай говорит: если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Поэтому скажите хуситам, чтобы они проявили сдержанность», – передает издание слова одного из иранских чиновников.

Китай, будучи одним из крупнейших торговых игроков в мире, значительно пострадал от перебоев судоходства в Красном море, и восстановление стабильности в регионе является для него приоритетом, рассказал Reuters бывший китайский дипломат, советник нефтяного гиганта Saudi Aramco, профессор китайского университета Сучжоу Виктор Гао. Однако, по его словам, Пекин видит главную причину возникновения этой проблемы в том, как Израиль ведет войну в секторе Газа, а потому не захочет публично возлагать вину на хуситов.

Два иранских инсайдера заявили Reuters, что хотя Китай нельзя игнорировать, у Тегерана есть и другие приоритеты, которые следует учитывать. Политические альянсы и соображения идеологического характера могут оказаться важнее партнерства с Китаем.