Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:04

На этой неделе в столицу Буркина-Фасо Уагадугу прибыл военный контингент РФ. Это первое значительное размещение российских войск в этой западноафриканской стране.

Эту дату – 24 января 2024 года – стоит крепко запомнить. Поскольку эта дата отсчета ничем неприкрытого, даже фиговым листком дипломатической сдержанности, российского военного присутствия в Африке. Ребрендинг ЧВК «Вагнер» произведен, организационные вопросы решены. И пусть пока это сделано совершенно по-российски, вкривь и вкось, но бросок уже сделан. Первая операция недавно созданного в России добровольческого Африканского корпуса прошла успешно. Сотня его сотрудников высадилась в Уагадугу, где проведет первичное обустройство на выделенной ей военной базе и подготовит все необходимое, чтобы принять еще 200 россиян. И совершенно очевидно, что он будет не последним. Впереди Мали, Нигер, ЦАР, операции в Судане и в Ливии – везде на Африканском континенте, где Москва будет стремиться создать проблемы коллективному Западу, подорвать его влияние и осложнить его присутствие.

Коллективному Западу это, конечно, доставит некоторые неприятности. И 2024, безусловно, станет «годом Африки», поскольку новости оттуда хлынут потоком. Но Кремль толком не понимает последствия того, что он затеял, попав в ловушку им же созданной идеологемы о способности возглавить «нарастающее антиколониальное движение». И при этом не понимая, о чем в реальности идет речь. И сколько все для Кремля это будет стоить. А между тем о новом витке антиколониального движения в Африке речи не идет. То, что мир сейчас там наблюдает, называется по-иному: передел собственности между старыми элитами, долгий срок находящимися у власти, и элитами новыми. А новыми – означает из числа «обделенных», то есть не сумевших в силу ряда причин, в частности, из-за определенной слабости племен и кланов, которые они представляют, занять выгодные места у государственной кормушки или пробиться к ней. Вот в это-то вот месиво и решил с головой окунуться Кремль.

На заре раннего Ельцина политика РФ в Африке заключалась в отказе от воистину безграничной помощи Африке времен позднего СССР. Москва строила инфраструктуру, поставляла ширпотреб, оружие, давала образование сотням тысяч африканцев, но не смогла перебить в этом действия Запада и получить экономические выгоды. Приобретатели советской помощи, так называемые страны социалистической ориентации, оказывали услуги Союзу только в том случае, если их интересы имели некие точки взаимного пересечения с интересами Москвы. Сейчас Кремль решил вернуться к этой, уже доказавшей свою неэффективность, модели, пойдя по второму кругу наваленных в нем «граблей». При этом формально круг российского влияния в странах внезапно возникшей «пророссийской ориентации» в разы ниже советского. И на их искренность рассчитывать не приходится. Любой «белый» для любого африканца означает «должник». Который просто обязан безвозмездно передать оружие, деньги, товары, продовольствие – и ничего не требовать взамен. Такова здесь ментальность, и совершенно непонятно, почему в отношении Кремля это должно работать иначе. Что означает одно: проект российской экспансии в Африку – это проект без экономики, изначально обреченный на убыточность. Что, на секундочку, представляет собой шаг назад по отношению к тактике покойного Евгения Пригожина и его «вагнеров». Которые были еще теми авантюристами, но исправно строили бизнес-империю на африканских активах, подгребая при случае под себя все, что только возможно в обмен на свои услуги.