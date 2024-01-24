Биограф Зеленского назвал причину конфликта с Залужным

Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерием Залужным стали возможные политические амбиции главкома ВСУ. Об этом корреспондент журнала The Time Саймон Шустер сообщил в своей биографической книге о Зеленском The Showman.

Отмечается, что Зеленский познакомился с Залужным весной 2019 года, когда последний еще возглавлял объединенный оперштаб ВСУ и информировал администрацию нового президента о военных вопросах. По словам Шустера, на раннем этапе глава государства спокойно позволял Залужному «брать инициативу в принятии решений на поле боя», сосредоточившись лично на внутренней и внешней политике.

Однако впоследствии Зеленский «сформировал свои военные приоритеты», которые не всегда совпадали с приоритетами Залужного. «Вскоре раскол стал больше, и между ними начались столкновения», — заявил журналист.

Другими причинами стали сложности главкома ВСУ в коммуникации с экс-председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и подозрения со стороны Офиса президента Украины в возможных политических амбициях.

Как пишет Шустер, причиной стало решение Залужного создать благотворительный фонд, который, по мнению гражданских властей, мог перерасти в политическую партию, от которой генерал мог бы выдвинуться в президенты. По данным тайного опроса администрации среди населения, популярность главкома достигла такого уровня, что тот мог бы составить конкуренцию Зеленскому.

Старший корреспондент журнала Time Саймон Шустер опубликовал биографию Владимира Зеленского The Showman в январе 2024 года. Журналист детально освещал предвыборную кампанию Зеленского в 2019 году, а с началом полномасштабных боевых действий в Украине в феврале 2022-го регулярно со ссылкой на украинских высокопоставленных лиц рассказывал, что происходит в высших кругах руководства страны.