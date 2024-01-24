В России рассказали, как угождать шейхам

В России необходимо отказаться от досмотра туристов с Ближнего Востока, поскольку текущие нормы проверок в аэропортах «отпугивают» их от поездок в страну, заявил гендиректор аэропорта Пулково Леонид Сергеев.

«Мобильность населения на Ближнем Востоке гораздо выше, чем, например, в Европе. Многие уезжают в отпуск по пять-шесть раз в год. Но таких гостей нельзя на глазах у их семьи, с их восточным менталитетом, остановить и досмотреть в манере, как в нашей стране досматривают», — сказал в интервью РБК Сергеев.

По его словам, в России нужно вводить другой уровень сервиса и «вежливо, с улыбками» встречать гостей из ближневосточных стран. «Иначе они прилетят один раз, потом расскажут у себя на родине, что им не понравилось, и больше мы никого здесь не увидим», — предупредил Сергеев. При этом он вспомнил об одном грубом досмотре шейха в Пулково, но не уточнил, из какой страны тот прибыл.