В Центре инклюзивного развития и творчества DOST Министерства труда и социальной защиты населения состоялся первый показ спектакля «Гамлет», поставленного творческим коллективом первого инклюзивного театра Азербайджана – театра ƏSA при поддержке министерства.

На мероприятии было отмечено, что Центр инклюзивного развития и творчества DOST, открытый в октябре 2021 года при участии президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой, играет важную роль в развитии творческого потенциала личности, инвалидов и других уязвимых групп.

В центре, созданном по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, за последний год к обучению по различным направлениям деятельности были привлечены более 180 бенефициаров, за 2 года деятельности Центра - более 480 бенефициаров. Также здесь регулярно организуются инклюзивные творческие мероприятия. Только в прошлом году в центре было организовано около 90 мероприятий.

В результате активного сотрудничества министерства с театром ƏSA в последние годы в центре был подготовлен и представлен общественности ряд инклюзивных спектаклей. В творческий состав этих спектаклей вошли и бенефициары центра.