В Центре инклюзивного развития и творчества DOST поставили «Гамлета» фото
В Центре инклюзивного развития и творчества DOST Министерства труда и социальной защиты населения состоялся первый показ спектакля «Гамлет», поставленного творческим коллективом первого инклюзивного театра Азербайджана – театра ƏSA при поддержке министерства.
В премьере спектакля по одноименной трагедии английского драматурга Уильяма Шекспира приняли участие государственные чиновники, парламентарии, деятели культуры, представители гражданского общества.
На мероприятии было отмечено, что Центр инклюзивного развития и творчества DOST, открытый в октябре 2021 года при участии президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой, играет важную роль в развитии творческого потенциала личности, инвалидов и других уязвимых групп.
В центре, созданном по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, за последний год к обучению по различным направлениям деятельности были привлечены более 180 бенефициаров, за 2 года деятельности Центра - более 480 бенефициаров. Также здесь регулярно организуются инклюзивные творческие мероприятия. Только в прошлом году в центре было организовано около 90 мероприятий.
В результате активного сотрудничества министерства с театром ƏSA в последние годы в центре был подготовлен и представлен общественности ряд инклюзивных спектаклей. В творческий состав этих спектаклей вошли и бенефициары центра.
Главным девизом в деятельности министерства, направленной на развитие творческого потенциала людей с инвалидностью, является «Инвалидность не дефект». Инвалидность не может быть препятствием для того, чтобы жить или творить. Напротив, по мере того как человек преодолевает барьеры любых физических ограничений, постоянно совершенствуя свои навыки, уверенно шагая вперед, он исполняется решимостью двигаться к новому успеху. Поставленный спектакль еще раз подтверждает это.
Спектакль «Гамлет» был с интересом встречен зрителями. После просмотра министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр культуры Адиль Керимли, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев, председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, депутат Жаля Ахмедова, исполнительный директор Агентства по развитию СМИ Ахмед Исмаилов, ректор Университета культуры и искусств Джейран Махмудова, ректор Бакинского славянского университета Анар Нагиев, народные артисты Фахраддин Манафов, Ильхам Намик Кямал, Франгиз Муталлимова и другие встретились с творческим коллективом театра, поблагодарили его и пожелали новых успехов.
Затем гости ознакомились с условиями, созданными для развития навыков бенефициаров Центра инклюзивного развития и творчества DOST.
Среди участников спектакля есть профессиональные актеры, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также бенефициары Центра инклюзивного развития и творчества DOST.