Лукашенко призвал не повторять ошибок Горбачева

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что идет смена поколений в политике страны, этот период очень опасен, поэтому его нужно пройти аккуратно, не повторив ошибок горбачевского времени. Слова Лукашенко приводит БелТА.

«Хотели бы мы этого или нет, идет смена поколений. И это всегда очень опасный период. Его надо очень аккуратно и тонко пройти. Поэтому этот опыт для нас очень важный… Нам бы не повторить горбачевский период, когда мы, как мультики смотрели, радовались: ах, счастье придет. Страну развалили и в яму попали. Нам этого нельзя повторить», — заявил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси идет реформирование политической жизни. Например, Всебелорусское народное собрание стало конституционным органом, у которого будут серьезные полномочия.

Особое внимание в переходный период, по его словам, надо уделять и экономике: «Нам надо в этот период смены поколений и качество не уронить».