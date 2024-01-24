Fergananews сообщает, что поводом для такого высказывания стало скандальное заявление российского историка Михаила Смолина о том, что «узбеков не было никогда до революции… не было такого названия этнического». Ранее, в декабре 2023 года, писатель и один из лидеров партии «Справедливая Россия — за правду» Захар Прилепин предложил присоединить Узбекистан к России.

«Официальная российская сторона ограничивается констатацией странного поведения шовинистов. Создается впечатление, что им интересна такая риторика. В последнее время мы не слышим ничего, кроме шовинистических высказываний на русском языке... В таком случае нужно подумать о практических мерах по упорядочиванию отношений», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По мнению узбекского политика, русский язык непропорционально широко используется в образовании и на телевидении в Узбекистане, где доля русских не достигает и 3%: «Этот дисбаланс необходимо исправить», Кадыров предложил для начала: закрепить в законодательстве Узбекистана норму об обучении в начальных классах на родном языке; обмениваться телепередачами «с нашими казахскими, азербайджанскими, кыргызскими, туркменскими, турецкими и таджикскими братьями».

Ранее в ответ на заявление Смолина популярный в Узбекистане блогер, общественный деятель, бывший депутат парламента Расул Кушербаев призвал прекратить вещание в стране «всех российских пропагандистских каналов», добавив, что «это вопрос суверенитета».