Ряд сенаторов из двух партий, которые не могут не заботиться о своей репутации, только морщатся от такого неприкрытого шантажа. «Мы должны решительным образом продвигать наш план во что бы то ни стало, - говорит сенатор Джон Тьюйн, второй номер в республиканской иерархии в палате. «Если республиканцы подорвут наши усилия, Владимир Путин победит в войне в Украине, и вся Европа окажется перед огромным риском», - говорит сенатор-демократ Крис Мерфи.

А как реагирует на все это перетягивание каната в Конгрессе администрация Байдена? «Иммиграционные бои Байдена угрожают наибольшим достижениям его внешней политики», - пишет The New York Times. «Чтобы не допустить Трампа к власти, демократы должны сделать свое предложение по реформе иммиграционной политики, а президенту Байдену следует засучить рукава и вплотную заняться этим делом, - пишет лондонская The Economist. - Иначе граница будет стоить ему выборов».

Казалось бы, для решения проблемы нет ничего непреодолимого: команда президента принимает радикальный план по пресечению проникновения нелегальных иммигрантов из Мексики и это лишает ее политических противников аргументов против помощи Украине.