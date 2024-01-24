Трамп делает все для победы Путина наша корреспонденция
Дональд Трамп еще не стал вновь президентом Соединенных Штатов, и его победа на выборах совсем не гарантирована, но он уже стал грубо вмешиваться в работу американского Конгресса и влиять на внешнюю политику страны. Ставки весьма высоки: речь идет о 60-миллиардном пакете помощи Украине, на предоставлении которого настаивает президент Джо Байден.
На Капитолийском холме уже несколько месяцев идут трудные дебаты о том, как увязать эту военную помощь Киеву с мерами по укреплению южной границы США, которую ежедневно пересекают сотни нелегальных мигрантов из южного континента. В американском Сенате большинство как демократов, так и республиканцев за продолжение и даже увеличение помощи Украине. В Палате представителей также большинство готово поддерживать украинцев, однако воле этого большинства противостоит небольшая, всего 8-10 конгрессменов, из так называемой группы MAGA –ярых сторонников Трампа.
Победа Дональда Трампа на праймериз в Нью-Гемпшире, а до этого на кокусах в Айове привела в эйфорию его рать в палате. Она и до этого синхронизировала позиции с указаниями своего духовного наставника, которого уже видит президентом. А теперь все, что пишет Трамп в своей социальной сети, должно быть исполнено беспрекословно.
Последний приказ касался возможной сделки по поводу увязки помощи Украине с ужесточением иммиграционной политики. «Я приму лишь PERFECT (ИДЕАЛЬНУЮ) сделку», - такой вердикт вынес Трамп заглавными буквами. Это означало, что он отвергает как недостаточно радикальный план, фактически уже разработанный в Сенате, который те обещали представить на этой неделе.
Из-за уверенных побед Трампа на праймериз и его неизбежной коронации в качестве кандидата от Республиканской партии сенаторы дали заднюю. Лидер республиканского меньшинства в верней палате Митч Макконнелл признался своим коллегам на встрече, что «оппозиция Трампа серьезно осложнила сделку».
Макконнелл сказал, что кандидат от республиканцев хочет сделать вопрос о границе краеугольным камнем всей своей президентской кампании и сенаторы не должны «подрывать эти усилия».
Выглядели такие признания как открытая капитуляция, и уже на следующий день Макконнелл вынужден был дать пояснения о том, что он ни в коем случае не хочет свернуть все переговоры в Сенате по достижении сделки Украина-граница.
Но против продолжения переговоров играют два фактора. Первое - почти половина из 49 сенаторов-республиканцев поддерживают Дональда Трампа. Второй — ключевой фигурой для воплощения этого плана в жизнь является спикер Палаты представителей Майк Джонсон. А он заявляет, что Трамп «категорически против» предлагаемых мер по укреплению границы, считая их слабыми и недостаточными, и что они «обсуждают эту проблему очень часто».
Джонсон оказался на крючке у трампистов. Те дают ему понять, что если он попытается вынести на голосование в палате план сенаторов, то его дни в качестве спикера будут сочтены. То есть незначительной группе самодуров в палате по силам заказывать там музыку и плясать под нее. Так было и прежде, а сейчас, когда многие их них уже видят Трампа президентом, их позиции стали попросту неуязвимыми.
Ряд сенаторов из двух партий, которые не могут не заботиться о своей репутации, только морщатся от такого неприкрытого шантажа. «Мы должны решительным образом продвигать наш план во что бы то ни стало, - говорит сенатор Джон Тьюйн, второй номер в республиканской иерархии в палате. «Если республиканцы подорвут наши усилия, Владимир Путин победит в войне в Украине, и вся Европа окажется перед огромным риском», - говорит сенатор-демократ Крис Мерфи.
А как реагирует на все это перетягивание каната в Конгрессе администрация Байдена? «Иммиграционные бои Байдена угрожают наибольшим достижениям его внешней политики», - пишет The New York Times. «Чтобы не допустить Трампа к власти, демократы должны сделать свое предложение по реформе иммиграционной политики, а президенту Байдену следует засучить рукава и вплотную заняться этим делом, - пишет лондонская The Economist. - Иначе граница будет стоить ему выборов».
Казалось бы, для решения проблемы нет ничего непреодолимого: команда президента принимает радикальный план по пресечению проникновения нелегальных иммигрантов из Мексики и это лишает ее политических противников аргументов против помощи Украине.
Однако не все так просто. Сравнительно либеральная политика демократов привлекла на сторону Байдена на выборах 2020 года значительное число получивших легальный статус иммигрантов. А теперь, если Белый дом примет формулу «отличной сделки» по Трампу, то она впервые за многие десятилетия исключит Dream Act – закон о праве для иммигрантов без документов, которые уже находятся на территории США, получить гражданство или легальное право на проживание.
Таким образом, Байден в случае принятия условий Трампа может лишиться на выборах голосов сотен тысяч «гостей Америки».
Так что президенту приходится выбирать между плохим и худшим. А Трамп между тем находится в выигрышной позиции — его давняя мечта о том, чтобы полностью закрыть границу и построить вдоль нее глухой четырехметровый забор, пользуется большой поддержкой населения. Ему только на руку нынешний паралич в переговорах. «Трамп не хочет сейчас решать проблему границы, потому что его цель - обвинить Байдена в ужасающем положении на наших южных рубежах», - говорит сенатор-демократ Митт Ромни.
В результате Украина остается без поддержки, и свет в конце этого туннеля становится все более тусклым.