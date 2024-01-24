Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:37

Дональд Трамп еще не стал вновь президентом Соединенных Штатов, и его победа на выборах совсем не гарантирована, но он уже стал грубо вмешиваться в работу американского Конгресса и влиять на внешнюю политику страны. Ставки весьма высоки: речь идет о 60-миллиардном пакете помощи Украине, на предоставлении которого настаивает президент Джо Байден. На Капитолийском холме уже несколько месяцев идут трудные дебаты о том, как увязать эту военную помощь Киеву с мерами по укреплению южной границы США, которую ежедневно пересекают сотни нелегальных мигрантов из южного континента. В американском Сенате большинство как демократов, так и республиканцев за продолжение и даже увеличение помощи Украине. В Палате представителей также большинство готово поддерживать украинцев, однако воле этого большинства противостоит небольшая, всего 8-10 конгрессменов, из так называемой группы MAGA –ярых сторонников Трампа.

Победа Дональда Трампа на праймериз в Нью-Гемпшире, а до этого на кокусах в Айове привела в эйфорию его рать в палате. Она и до этого синхронизировала позиции с указаниями своего духовного наставника, которого уже видит президентом. А теперь все, что пишет Трамп в своей социальной сети, должно быть исполнено беспрекословно. Последний приказ касался возможной сделки по поводу увязки помощи Украине с ужесточением иммиграционной политики. «Я приму лишь PERFECT (ИДЕАЛЬНУЮ) сделку», - такой вердикт вынес Трамп заглавными буквами. Это означало, что он отвергает как недостаточно радикальный план, фактически уже разработанный в Сенате, который те обещали представить на этой неделе. Из-за уверенных побед Трампа на праймериз и его неизбежной коронации в качестве кандидата от Республиканской партии сенаторы дали заднюю. Лидер республиканского меньшинства в верней палате Митч Макконнелл признался своим коллегам на встрече, что «оппозиция Трампа серьезно осложнила сделку». Макконнелл сказал, что кандидат от республиканцев хочет сделать вопрос о границе краеугольным камнем всей своей президентской кампании и сенаторы не должны «подрывать эти усилия».

Выглядели такие признания как открытая капитуляция, и уже на следующий день Макконнелл вынужден был дать пояснения о том, что он ни в коем случае не хочет свернуть все переговоры в Сенате по достижении сделки Украина-граница. Но против продолжения переговоров играют два фактора. Первое - почти половина из 49 сенаторов-республиканцев поддерживают Дональда Трампа. Второй — ключевой фигурой для воплощения этого плана в жизнь является спикер Палаты представителей Майк Джонсон. А он заявляет, что Трамп «категорически против» предлагаемых мер по укреплению границы, считая их слабыми и недостаточными, и что они «обсуждают эту проблему очень часто». Джонсон оказался на крючке у трампистов. Те дают ему понять, что если он попытается вынести на голосование в палате план сенаторов, то его дни в качестве спикера будут сочтены. То есть незначительной группе самодуров в палате по силам заказывать там музыку и плясать под нее. Так было и прежде, а сейчас, когда многие их них уже видят Трампа президентом, их позиции стали попросту неуязвимыми.

Ряд сенаторов из двух партий, которые не могут не заботиться о своей репутации, только морщатся от такого неприкрытого шантажа. «Мы должны решительным образом продвигать наш план во что бы то ни стало, - говорит сенатор Джон Тьюйн, второй номер в республиканской иерархии в палате. «Если республиканцы подорвут наши усилия, Владимир Путин победит в войне в Украине, и вся Европа окажется перед огромным риском», - говорит сенатор-демократ Крис Мерфи. А как реагирует на все это перетягивание каната в Конгрессе администрация Байдена? «Иммиграционные бои Байдена угрожают наибольшим достижениям его внешней политики», - пишет The New York Times. «Чтобы не допустить Трампа к власти, демократы должны сделать свое предложение по реформе иммиграционной политики, а президенту Байдену следует засучить рукава и вплотную заняться этим делом, - пишет лондонская The Economist. - Иначе граница будет стоить ему выборов». Казалось бы, для решения проблемы нет ничего непреодолимого: команда президента принимает радикальный план по пресечению проникновения нелегальных иммигрантов из Мексики и это лишает ее политических противников аргументов против помощи Украине.