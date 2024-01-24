Российские миллионеры готовы на все

В Молдове Агентство государственных услуг в течение 2022-2023 годов зафиксировало примерно 30 попыток получить гражданство страны обманным путем, в частности, со стороны двух российских миллионеров. Об этом в эфире Jurnal TV рассказал директор Агентства Мирча Эшану.

Он сообщил, что есть чрезвычайно интересные случаи, когда российские мультимиллионеры хотят получить гражданство Республики Молдова.

"Я не могу сейчас назвать фамилии, потому что проводятся специальные меры... Мы точно знаем, что это мошенничество, мы уже отказали им в предоставлении гражданства, но хотим убедиться, что люди, которые способствовали или были соучастниками этих преступлений, окажутся на скамье подсудимых", – добавил Эшану.

По его словам, он лично знаком с делом двух магнатов-мультимиллионеров из РФ и Узбекистана, которые хотели обманным путем получить гражданство Молдовы. После завершения расследования эти дела будут обнародованы.