Франция обвиняет Россию

Речь идет о «скоординированных действиях России» при участии таких государственных СМИ, как Sputnik News, RT и РИА Новости, заявило французское Министерство вооруженных сил в пятницу, 26 января.

Франция обвинила Россию в целенаправленном распространении ложной информации об этой западноевропейской стране. Об этом информирует Deutsche Welle.

По мнению Парижа, Франция является «целью российской кампании по дезинформации» с начала вторжения войск РФ в соседнюю страну в феврале 2022 года. По его данным, эта кампания усилилась с середины января, когда французский президент Эммануэль Макрон предупредил об угрозе победы России на фронте и объявил о новой военной помощи Украине.

Российское Минобороны 17 января сообщило об ударе сил РФ по харьковскому «пункту временной дислокации» воюющих на стороне Киева иностранцев, основу которых якобы составляли «французские наемники». Париж отверг эти утверждения, расценив слова о французских наемниках в Украине как «грубую манипуляцию». Через несколько дней в ряде Telegram-каналов был опубликован перечень предположительно погибших при ударе наемников, однако некоторые из этих списков с именами вероятных французов циркулируют с 2022 года, отмечает AFP. Кроме того, российское оборонное ведомство 24 января впервые заявило об уничтожении зенитного ракетного комплекса SAMP-T французского производства, не предоставив этому доказательств, подчеркнул Париж.

Французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню заявил, что Франция в свете усиления военной помощи Украине ожидает дальнейших «манипуляций» со стороны России и усилит противодействие таким угрозам.