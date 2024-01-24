Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по Сирии
Израиль перестал заранее информировать Россию об ударах по Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
«Уведомляет, но после нанесения ударов, - сказал он ТАСС. - Я говорю абсолютно серьезно, потому что раньше у нас была с ними договоренность уведомлять за определенное количество времени до нанесения удара».
По словам Лаврентьева, Израиль стал уведомлять Россию по факту ударов «уже давно», а не в связи с событиями в секторе Газа.
«Несмотря на то что мы настаиваем на том, чтобы уведомления были сделаны до нанесения удара, они все-таки на это не идут и уведомляют уже по факту, к сожалению», - отметил спецпредставитель президента РФ.