В Бундесвере будут служить без гражданства

В правительстве Германии разъяснили идею принимать на службу в армию людей без немецкого гражданства. Данное предложение прокомментировал министр обороны Федеративной республики Германия Борис Писториус в интервью изданию Bild.

"Мы говорим о детях второго и третьего поколения (иммигрантов - ред.), у которых еще нет немецкого паспорта, но которые свободно говорят по-немецки, живут в этой стране и, возможно, готовы служить этой стране, где они выросли или растут. Речь не идет о том, чтобы люди, которые прожили в Германии три месяца или три года, вступали в Бундесвер", - пояснил министр обороны.

При этом, судя по словам Писториуса, беженцы из Украины в армию ФРГ вступить не смогут.