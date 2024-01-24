В рамках выполнения поручения президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров принял в пятницу, 26 января, в Гаджигабуле жителей этого города, а также Ширвана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно информации, большинство обращений, принятых министром жителей Гаджигабульского района и города Ширван, были решены на месте. По некоторым вопросам руководителям надлежащих структур министерства дали поручения о принятии необходимых мер в соответствии с законодательством.

Кроме самого министра, граждан также принимали его заместители и руководители главных управлений министерства.