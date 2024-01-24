AZAL запускает рейсы в Карачи

Авиакомпания Azerbaijan Airlines в апреле запустит прямые рейсы в крупнейший город Пакистана Карачи.

Первый рейс авиакомпании из Баку в Карачи запланирован на 18 апреля. Полеты по этому направлению будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Карачи – значимый исторический, а также культурный центр Пакистана, что делает его интересным для туристов.

Отметим, что авиакомпания в настоящее время также выполняет рейсы в два других города Пакистана – Исламабад и Лахор.

Ознакомиться с расписанием рейсов и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az или воспользовавшись обновленным мобильным приложением AZAL.