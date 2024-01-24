Суд в Гааге принял решение по Израилю

Международный суд ООН в Гааге продолжит рассмотрение иска, поданного ЮАР в отношении Израиля по обвинению в нарушении Конвенции 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него. Суд нашел по крайней мере часть высказанных ЮАР обвинений в связи с боевыми действиями в секторе Газа заслуживающими внимания. Об этом было объявлено на заседании суда в пятницу.

Суд также заявил, что принял решение о срочных обеспечительных мерах в отношении Израиля.

Среди обеспечительных мер при этом не названо полное прекращение военной операции Израиля против группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) в секторе Газа. От Израиля суд требует принять меры по недопущению геноцида палестинского населения сектора, не допускать призывы к геноциду, не уничтожать доказательства совершения возможных преступлений в Газе, а также способствовать улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. Также от Израиля потребовали отчитаться перед судом о принятых мерах через месяц.

Представители Южно-Африканской Республики ранее предлагали до вынесения окончательного решения по иску (его рассмотрение, по всей видимости, займет годы) ввести такие временные обеспечительные меры, как "отказ от нанесения увечий и действий, которые ведут к преждевременной смерти", отказ от выселения палестинцев из своих домов и обеспечение им доступа к базовым потребностям в еде, воде и медицинской помощи.