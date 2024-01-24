Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 17:22

В Ереване идут жаркие дискуссии вокруг выступления премьер-министра Никола Пашиняна на прошлой неделе о необходимости принятия новой конституции Армении. За это выступление оппозиционные круги начали новую волну публичных нападок на Пашиняна, заявив, что он «готовится нанести еще один удар по суверенитету Армении». Оппозиционеры уверены, что Пашинян готовится принять новую конституцию по требованию Азербайджана. Это связано с тем, что в Декларации независимости, на которую ссылается преамбула нынешней армянской конституции, говорится о принятом в 1989 году решении «об объединении Армении и Нагорного Карабаха». А это значит, что нынешняя конституция Армении может дать повод силам, помышляющим о реванше в будущем, выступить с территориальными претензиями к Азербайджану. Также в конституции указано, что Ереван будет добиваться признания «геноцида армян», что означает предъявление обвинений Турции в совершении «геноцида».

Поэтому Азербайджан как публично, так и в ходе переговоров потребовал от Армении удалить эту часть конституции. Эксперты по конституционному праву говорят, что для изменения преамбулы должен быть разработан новый проект. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции, проведенной два дня назад, подтвердил, что Азербайджан заявил о необходимости изменения этого положения конституции. По его словам, в Армении также возникли опасения по поводу конституции Азербайджана. После 44-дневной войны в Армении прочитали этот документ. И выяснили — в нем указано, что нынешняя Азербайджанская Республика является правопреемницей АДР, а не советского Азербайджана. (А это значит, что нынешняя Азербайджанская Республика имеет право претендовать на территории, принадлежащие АДР, а именно на Зангезур и Гёйчу – ред.). Заместитель председателя Армянского национального конгресса (в котором в свое время состоял Пашинян) Левон Зурабян не сомневается, что премьер страны решил изменить конституцию Армении по требованию Азербайджана и Турции. «Фактически Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев предъявили Николу Пашиняну ультиматум о том, что эти моменты необходимо изменить», — сказал Зурабян в интервью «Радио Азатутюн». «Есть два государства, которые имеют свои возражения против двух пунктов декларации независимости», - подчеркнул вице-президент АНК.

Зурабян уточняет, что Турция выступает против 11-го пункта Декларации независимости, в котором говорится о поддержке международного признания «геноцида армян», а Азербайджан выступает против пункта «о воссоединении» Армении и бывшего Нагорного Карабаха в преамбуле декларации. «Согласиться выполнить такое требование – значит нанести мощнейший удар по нашему суверенитету. Главный флаг Никола Пашиняна, которым он размахивает перед нашим народом, заключается в том, что он борется за суверенитет Армении. То есть он готов отдать Азербайджану все, включая Нагорный Карабах. Пашинян неоднократно заявлял, что он не уступит ни сантиметра суверенитета, поэтому он отвергает, скажем так, пункт, связанный с решением о Мегринской дороге. Теперь оказывается, что он готов изменить конституцию под давлением другого государства. Нет большего удара по суверенитету, потому что суверенитет означает также вашу независимость в принятии такого важного документа, как конституция», — заявил Зурабян. «Иными словами, если вы допускаете давление со стороны другого государства в этом вопросе, это уже означает, что вы наносите мощнейший удар по своему суверенитету. Никол Пашинян больше не имеет права говорить о суверенитете Республики Армения после внесения такого обсуждения в повестку дня», — добавил он.

Зурабян считает, что фактически совместное решение местного совета бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и Верховного Совета Армянской ССР об «объединении» утратило свою юридическую силу еще в советское время. «Потому что Комитет конституционного контроля СССР отменил это решение в ноябре 1991 года. Таким образом, это давно утративший силу правовой акт», - сказал он. Зампредседателя АНК добавил, что в тексте конституции содержится ссылка на Декларацию независимости, а данное решение не является одним из принципов декларации, а включено в преамбулу. Поэтому, по его мнению, Пашиняну не стоило обсуждать требование Баку. Однако возникает вопрос: если это положение в конституции Армении не имеет никакой юридической силы и слова в преамбуле не несут юридической силы, то почему план Пашиняна исключить эти слова из конституции обеспокоил оппозиционные круги? В случае, если Армения не намерена в будущем предъявлять какие-либо территориальные претензии к Азербайджану, то, чтобы полностью убедить в этом Баку, не правильно ли будет убрать спорные положения из конституции и в конечном итоге устранить одну из причин, которая мешает достижению мира?

Зурабян считает «унизительным» данное требование Баку и тот факт, что власти Армении готовы его выполнить. Вице-президент АНК также считает подозрительным тот факт, что Пашинян в последнее время регулярно говорит о символах Армении. Зурабян подчеркивает, что символы Армении также можно изменить, поменяв Конституцию. Статья 21 Конституции Армении определяет государственные символы, в том числе герб страны. А на гербе Армении изображены находящиеся на территории Турции Агры Даг и Ноев ковчег, орел и лев как «символы древних армянских царств». Пашинян, говоря об этих символах некоторое время назад, сказал, что если на горе Арарат изображен Ноев ковчег, то территория нынешней Армении оказалась под водой. Он также заметил, что львы в Армении не обитают. Зурабян же считает, что эти символы Пашинян оспаривал вовсе не случайно, а якобы хочет изменить государственные символы по требованию Турции и Азербайджана. Тем не менее он считает, что общественное давление не позволит премьеру осуществить это намерение.