Кровопролитные бои в Авдеевке
Армия России ведет массированный штурм Авдеевского укрепрайона, расположенного в северном пригороде Донецка. BBC в своем репортаже пишет, что в начале операции россияне сумели продвинуться на несколько километров с флангов, но основную задачу по выходу к главной трассе снабжения и окружению города так и не выполнили.
Украинское командование все это время оценивало обстановку на этом направлении как тяжелую, но стабильную. Однако в начале недели ситуация в районе Авдеевки для ВСУ ухудшилась. Российской армии удалось вгрызться в украинскую оборону с юга, выдавив ВСУ из опорных пунктов в районе «Царской охоты» и завязав бои на южной окраине города. Чем дольше продолжаются бои, тем шире становится так называемая серая зона — территория, которую уверенно не контролирует ни та, ни другая сторона. Но в итоге серая зона переходит в руки стороне, владеющей инициативой, замечает корреспондент BBC.
По сообщениям участников событий, украинцам удалось провести успешные контратаки на юге Авдеевки и оттеснить наступающие российские части. Обе стороны подтягивают резервы, ожесточенные бои продолжаются, говорить об их исходе сейчас рано.
Ключевое значение для обороны Авдеевки имеет микрорайон «9-й квартал», куда и пытаются прорваться российские штурмовые подразделения. Это комплекс 9-этажных домов, захват которых будет равносилен занятию господствующих высот.
Судя по информации с мест, российское командование все же попытается развить успех на юге Авдеевки и, возможно, предпримет новую попытку массированного штурма южных окраин. Сообщается о переброске на это направление танковых соединений и большого числа заключенных из подразделений «Шторм-Z» и «Шторм V».