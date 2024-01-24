Кровопролитные бои в Авдеевке

Армия России ведет массированный штурм Авдеевского укрепрайона, расположенного в северном пригороде Донецка. BBC в своем репортаже пишет, что в начале операции россияне сумели продвинуться на несколько километров с флангов, но основную задачу по выходу к главной трассе снабжения и окружению города так и не выполнили.

Украинское командование все это время оценивало обстановку на этом направлении как тяжелую, но стабильную. Однако в начале недели ситуация в районе Авдеевки для ВСУ ухудшилась. Российской армии удалось вгрызться в украинскую оборону с юга, выдавив ВСУ из опорных пунктов в районе «Царской охоты» и завязав бои на южной окраине города. Чем дольше продолжаются бои, тем шире становится так называемая серая зона — территория, которую уверенно не контролирует ни та, ни другая сторона. Но в итоге серая зона переходит в руки стороне, владеющей инициативой, замечает корреспондент BBC.