Медведев предрекает создание Техасской Народной Республики

Образование Техасской Народной Республики становится все более реальным в США, где между властями штата и федеральными властями возникли новые разногласия из-за охраны южных границ страны. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Образование Техасской Народной Республики становится все более реальным. То, о чем я писал в конце позапрошлого года в шутливом предсказании», — написал он.

Как убежден Медведев, американская администрация демонстрирует неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в одном из крупнейших штатов США.

«Его губернатор смачно наплевал на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки», — заявил зампред Совбеза.

13 января Национальная гвардия Техаса «захватила» участок границы Соединенных Штатов и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Губернатор Техаса Грег Эббот после этого объявил, что администрация США не смогла исполнить свои обязанности по защите границы, что привело к решению властей штата объявить о «вторжении и праве на самозащиту».