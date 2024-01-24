Москва «остается партнером Еревана, и вносит решающий вклад в предотвращение еще более тяжелого положения, можно даже сказать и поражения Армении», сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва «стать партнером» в передаче Арменией Азербайджану минных карт.

По ее словам, Россия готова «продолжать усилия, которые ведут к достижению мира и стабильности на Южном Кавказе»: «Мы всегда уделяли повышенное внимание гуманитарным вопросам армяно-азербайджанского урегулирования», - сказала она, добавив, что Россия «оказывала активное содействие поиску пропавших без вести, передаче карт минных полей».