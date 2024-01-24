Есть ли у Пентагона план нападения на российскую военную базу в Армении?

Отдел информации 18:20

«США создали многочисленные биолаборатории в бывших советских республиках, в том числе вокруг России. Там проводятся секретные эксперименты»: подобного рода тезисы часто используются российской пропагандой. Об этом даже говорили высокопоставленные чиновники. «США развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых в том числе проводят эксперименты с биоматериалами славян», — в очередной раз заявил в ноябре прошлого года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе. «Американцы продолжают активную реализацию военно-биологических программ, направленных на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, стандартным вакцинам и средствам традиционной терапии», — указал он.

Как «пояснил» секретарь Совбеза РФ, «на территории Украины и в иных сопредельных с Россией государствах Вашингтоном развернута сеть биологических лабораторий, в которых проводятся военно-биологические исследования и эксперименты с использованием биоматериалов, в том числе взятых у представителей славянских народов». Российские официальные неоднократно упоминали Азербайджан в списке стран, где расположены секретные биолаборатории США. Однако подобные утверждения были категорически отвергнуты Баку: название Азербайджана за последнее время в данном контексте не фигурирует. Зато упоминается Армения, у которой сейчас напряженные отношения с Россией. Правда, на этот раз тему подняли не российские чиновники, а одно из армянских изданий. Газета «Паст» пишет, что министр обороны Сурен Папикян на прошлой неделе подписал соглашение с Пентагоном о создании 13-й американской биолаборатории в Армении. Не указывается, с каким представителем Пентагона было подписано соглашение.