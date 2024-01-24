Запад предлагал Зеленскому сдаться России

Некоторые западные лидеры предлагали президенту Украины Владимиру Зеленскому уступить требованиям России и создать правительство в изгнании, рассказал в своей новой книге The Showman корреспондент журнала Time Саймон Шустер.

Как пишет Шустер, первым, кому Зеленский позвонил рано утром 24 февраля 2022 года, был Борис Джонсон, занимавший тогда пост британского премьера.

В Лондоне в тот момент было примерно 4:40 утра, но Джонсон ответил на звонок. Чуть позже с президентом Украины стали связываться из Вашингтона, Парижа, Берлина, Анкары, Вены и многих других столиц, звонки раздавались каждые 10-20 минут. Некоторые «выдвигали завуалированные ультиматумы», чтобы донести до политика, какая опасность ему грозит.

«В тот первый день были угрозы президенту. Суть была в следующем: примите требования России, иначе вы и ваша семья будете мертвы», - рассказал Шустеру советник украинского президента Андрей Сибига. Некоторые иностранные лидеры - не уточняется, кто именно, - предложили свое посредничество в переговорах об условиях капитуляции Украины.

Как пишет Шустер, почти каждый разговор начинался с вопроса, не планирует ли Зеленский покидать страну.

Некоторые европейские лидеры предлагали помощь с бегством, а чиновники США, включая президента Байдена, готовы были предложить помощь в создании украинского правительства в изгнании. Зеленский ценил подобные заявления, но они одновременно были для него обидными, поскольку звучали так, будто союзники «списали его со счетов», отмечает Шустер.

В книге Шустера говорится, что предложение создать правительство в изгнании было сделано Украине в том числе за несколько дней до начала боевых действий, отмечает New York Times, ссылаясь на книгу Шустера.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал журналисту, что союзники Украины предупреждали, что страна будет «завоевана через четыре-пять дней» и «все политическое руководство (Украины) будет убито». В книге отмечается также, что в первые месяцы Зеленский и его команда укрывались в бункере времен холодной войны. Условия там первое время были спартанскими, а Зеленский напоминал «ходячий труп» из-за недостатка солнечного света и сна, рассказал журналист.