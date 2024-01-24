Власть в Украине захватила «еврейская камарилья во главе с Владимиром Зеленским», заявил в эфире российского государственного Первого канала украинский коллаборант Александр Семченко, который после начала войны сбежал в Россию.

«Если Россия выиграет (в войне с Украиной), то это будет победой всего украинского народа, кроме всей этой еврейской камарильи во главе с Зеленским, которая захватила власть в стране и по сути осуществляет функцию оккупационной администрации», - заявил Семченко.