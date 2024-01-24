Захарова «наехала» на главу МИД Армении

Содержание и тональность пресс-конференции главы армянского МИД Арарата Мирзояна «вызывают сожаление», заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«И содержание, и тональность итоговой пресс-конференции Арарата Самвеловича (Мирзояна) не могут не вызывать сожаления. И вместо того, чтобы сделать объективные выводы, в частности из собственных ошибок и просчетов, предпринята попытка возложить всю ответственность на Россию. Но это не имеет под собой никаких оснований, так как это ошибки не наши. Это ошибки, к сожалению, я должна это сказать, официального Еревана», - сказала Захарова.

По ее словам, это относится и «применительно к отношениям с РФ, так и контексту армяно-азербайджанской нормализации».