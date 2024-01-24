Путин рассказал, сколько российских солдат в Украине и что они там делают

«Специальную военную операцию в Украине» начали для «защиты интересов России, никаких других мотивов не было», заявил президент России Владимир Путин.

По словам Путина, «фактическим хозяином Украины после распада СССР были националисты», а «геополитический противник России совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношениях с Россией». В свою очередь, заявил он, «Москва терпеливо мирными средствами выстраивала отношения с Киевом до 2014 года, но тогда этому помешали противники России».

Путин также заявил, что «уверен в победе».

Также он добавил, что «зона боевых действий требует постоянного внимания и донастройки, это 2 тыс. км и свыше 600 тыс. человек с российской стороны».