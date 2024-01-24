Путин соболезнует

Военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом был сбит «системами ПВО Украины», заявил президент России Владимир Путин.

«Удар по Ил-76 был нанесен либо американскими, либо французскими системами, точно будет определено в ближайшие дни. 65 человек. Мы не просто же туда их подвозили. А ГУР, ВСУ знали, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было по-моему 190», - сказал Путин. Он назвал сбитие самолета «преступлением киевского режима» и выразил «искренние соболезнования членам семей погибших».

Утром 23 января в Белгородской области России разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту якобы находились 74 человека: шесть членов экипажа, трое сопровождающих и 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. В украинском Генштабе не стали делать конкретных заявлений, но допустили, что на борту могло перевозиться оружие.