Иран и Пакистан помирились

Пакистан и Иран вернули своих послов в столицы обеих стран после завершения процесса нормализации отношений.

«В соответствии с искренними и добрыми пожеланиями руководства Пакистана я направляюсь в Тегеран. Пришло время перевернуть страницу», - заявил посол Пакистана Мухаммад Мудассир в социальной сети X.

Посол Ирана в Исламабаде Реза Амири Могадам объявил, что возвращается в столицу Пакистана. «Я возвращаюсь в Исламабад. Да здравствует дружба между Тегераном и Исламабадом!» - написал иранский дипломат на своей странице в соцсети X.

Иран и Пакистан обменялись ракетными ударами по территории друг друга. Целями этих ударов были названы базы сепаратистских группировок, борющихся за независимость Белуджистана — региона на границе Ирана, Пакистана и Афганистана, большую часть населения которого составляют представители народа белуджа.

Первым удары нанес Иран: 16 января государственные СМИ страны сообщили, что атаке подверглись штабы группировки «Джейш аль-Адль» на территории Пакистана в провинции Белуджистан, примерно в 50 километрах от ирано-пакистанской границы. Подробностей атаки Тегеран не привел, лишь заявив, что в ее результате были уничтожены две штаб-квартиры группировки. Боевики «Джейш аль-Адль» в декабре взяли на себя ответственность за нападение на полицейский участок в иранской приграничной провинции Систан и Белуджистан. Тогда погибли 11 полицейских.

Власти Пакистана заявили о гибели двух детей и ранении еще трех человек в результате иранской атаки. На следующий день Пакистан отозвал посла из Ирана, а также заявил, что оставляет за собой право на ответ «на этот провокационный поступок». Пакистан привел армию в полную боевую готовность.

Утром 18 января Пакистан атаковал цели в районе города Сераван в иранской провинции Систан и Белуджистан — для атаки использовали дроны и ракеты, запущенные с самолетов, которые не входили в иранское воздушное пространство. Власти Пакистана официально назвали произошедшее «хорошо скоординированными ударами по укрытиям террористов», объяснив свои действия имеющейся информацией о «надвигающейся крупномасштабной террористической активности». Источники турецкого агентства «Анадолу» сообщили, что атаке подверглись объекты «Освободительной армии Белуджистана».