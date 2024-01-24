Акунина объявили в розыск

МВД России объявило в розыск признанного иноагентом писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Карточка с данными Акунина появилась в пятницу в базе розыска министерства.

Там сказано, что Григорий Шалвович Чхартишвили, 1956 года рождения, разыскивается по статье УК.

18 декабря в Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Акунина. Он подозревается в «публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России» (ст. 205.2, ст. 207.3 УК).

Росфинмониторинг внес писателя в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их «причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Банки замораживают средства участников этого списка и приостанавливают их обслуживание.

Также в декабре издательство АСТ решило прекратить распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова (тоже признан в России иноагентом).