ЕС намерен отказаться от транзита российского газа через Украину

Через год, когда истечет действующий контракт на экспорт российского газа в Евросоюз через Украину, его поставки, по всей видимости, прекратятся. К этому фактически готовы все три стороны. В результате экспорт «Газпрома» в ЕС упадет в 10 раз по сравнению с довоенным уровнем. ЕС готовится отказаться от получения топлива из России через газотранспортную систему (ГТС) Украины с 2025 г., сообщил Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с планами Еврокомиссии. По их словам, в Брюсселе считают, что даже страны, которые все еще сильно зависят от снабжения российским газом – Австрия, Словакия и Чехия, смогут к тому времени найти альтернативные источники.

Еврокомиссия провела предварительный анализ, рассмотрев сценарии прекращения транзитных поставок через Украину; моделировалась также возможность их частичного замещения импортом по другим каналам, включая «Турецкий поток». Поставки в Европу наращивает Азербайджан, который в 2022 г. согласился в течение пяти лет увеличить прокачку до 20 млрд кубометров (в 2021 г. она составила 8 млрд, а в прошлом году ожидался рост до 12 млрд кубометров).

Еврокомиссия в феврале обсудит со странами ЕС вопрос прекращения транзита через Украину, а 4 марта на встрече министров энергетики рассчитывает представить официальный план, говорят источники Bloomberg.

Таким образом, все стороны готовятся к прекращению транзита через страну, где идет развязанная Владимиром Путиным война. Киев ранее уже заявил, что не намерен продлять контракт с «Газпромом» после истечения его срока в конце 2024 г.

Правда, на этой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, что транзит может продолжиться. Однако Киев в ответ на это заявил, что «не намерен договариваться» с Москвой о продлении контракта. В пресс-службе правительства Украины лишь допустили, что «могут говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети».

Технически такая возможность есть, отмечает Bloomberg: по словам одного источника агентства, Россия может доставить газ до украинской границы, а затем европейская компания по договору с ГТС Украины заберет его для транспортировки в какую-либо из стран ЕС.