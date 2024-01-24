Столтенберг с удовольствием поговорил с Эрдоганом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после того, как страна наконец завершила ратификацию членства Швеции в Альянсе. Об этом Столтенберг сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

Генсек отметил, что ему приятно было поговорить с президентом Эрдоганом и приветствовать ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО.

«Законные беспокойства Турции по безопасности были удовлетворены, и Швеция, Турция и НАТО станут сильнее, когда Швеция станет членом Альянса», – прокомментировал генсек.