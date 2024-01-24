Хикмет Гаджиев поблагодарил Турцию

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поблагодарил бывшего министра иностранных дел Турции, главу делегации парламента Турции в НАТО Мевлута Чавушоглу, а также руководителя Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреддина Алтуна за поддержку Азербайджана в вопросе ПАСЕ.

«Уважаемый господин Мевлут (Мевлут Чавушоглу), благодарю Вас за Вашу твердую и однозначную позицию относительно несправедливости по отношению к Азербайджану в ПАСЕ. Вы всегда были с Азербайджаном! Желаю скорейшей встречи с Вами в Азербайджане.

Мой дорогой брат (Фахретин Алтун), я благодарю Вас за постоянную поддержку Азербайджана. Вы всегда были рядом с Азербайджаном лично, и как руководитель Управления по коммуникациям вместе со своим коллективом», – написал Х.Гаджиев в соцсети Х.