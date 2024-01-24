Автором слов и музыки является Рузгар Ахмедзаде. Работа над композицией началась в 2022 году. Основой для музыкальной идеи стали триумф Азербайджана в Карабахе и победы футболистов «Карабаха» на международной арене.

Гимн был записан 17 июня 2023 года в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Исполнителями являются Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанская государственная хоровая капелла.

В видеоклипе на фоне величественной мелодии демонстрируются успехи «Карабаха», начиная от знаменитой победы над норвежским «Русенборгом» в 2009 году до выхода в плей-офф нынешней Лиги Европы.