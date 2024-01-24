Сахиба Гафарова направила письмо главам парламентов стран Совета Европы

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы парламента, в письме затрагивается сущность отношений между Азербайджанской Республикой и Советом Европы. Отмечается, что Азербайджанская Республика стала членом Совета Европы в 2001-м году с намерением лучше обеспечивать и защищать права человека и верховенство закона в стране. Обращается внимание на усилия нашей страны по добросовестному выполнению взятых на себя обязательств посредством диалога и сотрудничества с этой организацией, которая сама была создана для защиты фундаментальных прав человека и верховенства закона.

Отмечается, что за этот период не оправдались ожидания Азербайджана по поводу того, что Совет Европы не останется равнодушным к факту оккупации азербайджанских земель Арменией, проводимой на этих территориях политике этнических чисток, а также нарушению прав сотен тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Азербайджан всегда надеялся, что при помощи и поддержке Совета Европы и его структур справедливость одержит вверх над политическими доводами во имя устойчивого мира в нашем регионе. Именно Азербайджан, продолжая участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта несмотря на почти 30-летнюю оккупацию своей территории, не жалел усилий в этом направлении, одновременно придавая большое значение выполнению взятых на себя обязательств перед Советом Европы.

В письме далее отмечается прискорбный факт сегодняшней деградации фундаментальных ценностей в Совете Европы, где поддерживается искусственное равновесие в отношении к агрессору и жертве. В то же время, на протяжении многих лет в этой структуре закрывали глаза на факт того, что азербайджанцы стали жертвами политики этнической чистки, и их основные права были нарушены – имело место уклонение, на разных уровнях, от принципиального диалога с Азербайджаном по этому вопросу.

Невзирая на такой подход, Азербайджан всегда боролся с предвзятым и необоснованным давлением со стороны как ряда членов Парламентской Ассамблеи Совета Европы, так и различных группировок. В письме говорится, что после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета наша парламентская делегация столкнулась с очередной лицемерной кампанией по оспариванию её полномочий в ПАСЕ по "уважительным" причинам. Подчёркнуто, что приведённые аргументы не отражают действительности и не имеют под собой оснований.

В то же время отмечается, что этот шаг бросает тень на сотрудничество, которое Азербайджан до сих пор осуществлял с Советом Европы и его структурами, а также и на последние соглашения. С тех пор как наша страна стала членом Совета Европы, она присоединилась к почти 65 конвенциям и адаптировала своё национальное законодательство к стандартам Совета Европы во имя более эффективной защиты прав человека на равных условиях. Азербайджан тесно сотрудничает со структурами организации, в том числе, как отмечается в письме, имеет место сотрудничество нашей страны с Советом Европы в области борьбы с торговлей людьми и домашним насилием, а также защиты детей. Азербайджан выступил инициатором первой платформы сотрудничества между Советом Европы и Организацией Исламского Сотрудничества, известной как "Бакинский процесс" и нацеленной на продвижение межкультурного диалога.

До сведения адресатов письма доводится, что сам факт оспаривания полномочий нашей парламентской делегации в рамках сотрудничества Азербайджана с ПАСЕ на фоне продолжающегося сотрудничества Комиссара и Генерального секретаря Совета Европы по правам человека с Консультативным комитетом Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств является доказательством необоснованности, а также политически мотивированного и дискриминационного характера изложенной претензии. Выдвинутые против Азербайджана членами ПАСЕ обвинения не отражают непосредственных наблюдений и выводов других международных структур, в особенности недавно посетивших Азербайджан представителей Совета Европы.

Далее в письме подчёркнуто, что предпринятый шаг решительно отвергается после рассмотрения упомянутых фактов и позиции некоторых членов ПАСЕ. Милли Меджлису Азербайджанской Республики не оставалось иного выбора, кроме как приостановить своё участие в Парламентской Ассамблее в знак протеста против вышеотмеченного крайне безответственного поведения в отношении Азербайджана. Этот акт является явным проявлением предвзятости и двойных стандартов в отношении Азербайджана в частности, а также серьёзным ударом по авторитету Ассамблеи и Совета в целом.

Заявляется, что подобное отношение делает невозможным взаимодействие азербайджанской делегации с ПАСЕ, тем самым нарушая основную цель и главное предназначение данного органа, а именно - служить платформой для диалога между парламентариями из разных стран. К сожалению, данная ситуация приведёт к дальнейшей изоляции Совета Европы от вопросов, связанных с нашим регионом, включая и деятельность, непосредственно связанную с мандатом организации.

В окончании письма отмечено, что тенденция использования различных механизмов ПАСЕ как средств политического давления угрожает её беспристрастности и инклюзивности и, если так будет продолжаться, подобная тенденция приведет к полной политизации и поляризации всей деятельности Совета Европы.