В России показали, как украинских пленных сажают в Ил-76 ВИДЕО
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором якобы показана посадка украинских военнопленных на разбившийся впоследствии Ил-76.
Утром 23 января в Белгородской области России разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту якобы находились 74 человека: шесть членов экипажа, трое сопровождающих и 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. В украинском Генштабе не стали делать конкретных заявлений, но допустили, что на борту могло перевозиться оружие.
January 26, 2024